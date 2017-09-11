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11 Eylül 2017 13:32

Kazak Öğretim Üyeleri ve Öğrencilerden ARÜ’ye ziyaret

Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Kazak Öğretim Üyeleri ve Öğrencilerden ARÜ’ye ziyaret

11 Eylül 2017 13:32

Dr. Ayabek Bayniyazov, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdılkhan Tleuzhanov ve Kazakistanlı öğrenciler, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber’e Rektörlük makamında ziyarette bulundular.


Ziyaretten dolayı memnuniyetini belirten Rektör Prof. Dr. Biber, öğrencilerle sohbet ederek, Kazakistanlı öğrencilere üniversitede kaliteli bir eğitim almaları için Türkiye Türkçe’sini iyi öğrenmeleri gerektiğini belirterek Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (TÖMER) önemine dikkat çekti.


Ziyaret sonunda Kazakistanlı öğretim üyeleri ve öğrenciler, Rektör Biber’e Kazak Türkleri’nin yöresel giysisi Şapan ve Kazak kültüründe önemli bir yere sahip olan Kamçı takdiminde bulunarak hatıra fotoğrafı çektirdiler.




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