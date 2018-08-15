LGS’de başarılı olan öğrencileri vali ödüllendirdi

Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay ile birlikte valilik toplantı salonunda öğrenci ve ailelerini misafir eden Vali Bilmez, LGS’de gösterilen başarının önemli olduğuna dikkati çekerek, aynı başarıyı üniversite sınavında da beklediklerini ifade etti.

Her öğrencinin başarısını Ardahan için önemsediklerini dile getiren Vali Bilmez, "Sizleri ayrı ayrı tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bizi mutlu ettiniz. Bizim sizden istediğimiz budur. Siz size düşen, yani derslerinizde gerekli başarıyı gösterin bize düşen destek neyse fazlasıyla verilecek. Yeter ki sizler Ardahan’ı hak ettiği noktaya taşıyın. Bizim sizden isteğimiz bu. İçinizde Galatasaray Lisesi’ni kazanan var. Farklı liseleri kazanan var. Üstelik bu başarı il geneli bir başarı. Hemen hemen ilin her noktasında başarılı olan öğrencilerimiz var. Bu bizim için daha önem arz ediyor. Tabi bu başarılarda öğrencilerimiz kadar öğrencilerin ve ailelerin de büyük katkısı var. Biz biliyoruz ki veli ne kadar çok bu işe dahil olursa, okulla koordineli olursa öğrencilerimiz o kadar başarılı oluyor. Bugün gururla misafir ettiğimiz öğrencilerimizin başarısı geriden gelen öğrencilerimiz için de güzel bir örnek olacaktır. Başarılı öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve aileleri bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

Vali Bilmez’in konuşmasının ardından öğrenciler duygularını dile getirdi. Ardahan Milletvekili Atalay da başarıları dolayısıyla öğrencileri tebrik etti.

Vali Bilmez, misafir ettiği başarılı öğrencileri çeyrek altınla ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.