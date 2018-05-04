Milletvekili aday adayı Korkmaz, omuzlarda taşındı

Dr. Ramazan Korkmaz, yoğun bir kalabalık tarafından karşılandı.

Ardahan’a gelişinde Çamlıçatak Köyü mevkiinde davul zurna eşliğinde binlerce kişi tarafından karşılanan Korkmaz ilk aşkım dediği Ardahan Üniversitesi kampüsü önünde seçmenleri ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından yüzlerce araç konvoyu ile şehir merkezine giriş yaptı.

Vatandaşlar tarafından omuzlarda taşınan ve Kongre caddesindeki AK Parti il binası önüne kadar omuzlarında taşınan Korkmaz burada yaptığı konuşmada, "Emperyalizmin iç ve dış odaklarca kuşatma altına almak istediği ülkemiz, büyük bir varoluş mücadelesi vermektedir. Bu bakımdan 24 Haziran seçimleri, ülkemizin 2023 vizyonu için büyük önem taşımaktadır. Fikrimiz ve inancımız ne olursa olsun devletimizin ebet-müddet devamı için tek yürek olma vaktidir. Anadolu topraklarındaki kardeşlik mayası, bütün zorlukları aşmamız için bize yeterince ilham verecektir dedi.

Korkmaz, ’’Ülkemizin bu son noktasından yaktığımız bu bilim ve özgürlük meşalesini, yeniden ülkemizin başka alanlarında da yakmak için karar vermiş bulunuyorum. Ülkemiz ve dünya çok ağır şartlardan geçiyor ve böyle bir zamanda bizim dışarıda kalmamız düşünülemezdi. Ülkemizle ilgili gelişmelere katılmak, var olmak ve elimizi taşın altına koymak için yapılacak olan seçimler için aday adayı oldum. Bizim ülkemizden daha değerli hiçbir şeyimiz yok. Biliyorsunuz çevremizi kan gölü haline çevirdiler. Emperyalizm acıkmış, emperyalizm kan istiyor, emperyalizm can istiyor, biz beraber ve bir olmalıyız, akıllı olmalıyız, emperyalizmin inadına kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz. Biz el ele oldukça, yan yana oldukça yüreklerimiz beraber oldukça bizi kimse yenemez. Onların topu, tüfeği, uçakları, füzeleri vız gelir tırıs gider. Bütün mesele Anadolu’nun o kardeşlik mayasını yeniden mayalamak, yeniden o güneşi doğudan doğurmaktır." diye konuştu.