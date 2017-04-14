Dönem Ardahan Milletvekili adayı iş adamı Orhan Gökdemir Ardahan Hoçvan bölgesindeki köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Yunus Baydar’ın da katıldığı toplantıda konuşan Gökdemir, muhtarlarla görüş alışverişinde bulunarak, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine neden evet denmesi gerektiğini anlattı.

Gökdemir, ’’Anayasa değişikliği kimsenin şu partiye oy verin denilebilecek bir şey değil. Bu ülkede 96 yıldır bir anayasa var. Delik deşik olmuş artık yama tutmuyor Nereye el atarsanız orası elinizde kalıyor. Bu iş şu anda parti meselesi değildir. Keşke bütün partiler gelip protesto etmektense, Biz bu anayasa değişikliğini istiyoruz ama şu maddelerin de girmesini istiyoruz. Kendi taleplerini de iletselerdi o paketin içine ama tipik olarak CHP ayağını dayatıyor ben istemiyorum diyor.’’ şeklinde konuştu.

AK Parti Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar ise, anayasa değişikliği ile ilgili yapılan eleştirilere cevap vererek, ’’Diktatörlüğün geleceğini söylüyorlar. Biz çift başlılığı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Darbeler ve diktatörlükler bu ülkeye zarar vermiştir. Şimdi biz evet verenleri İzmir’de denize dökeceğiz diyorlar. Bu sözlerin cevabı olarak evet vermemek mümkün değil. Yeni bir Türkiye’nin ve güçlü bir Türkiye’nin önünü kesmek istiyorlar ancak bu millet 16 Nisan’da gerekli cevabı verecektir’’ dedi.