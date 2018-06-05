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05 Haziran 2018 14:30

Posof’a geri dönüler başladı

Ardahan’ın Posof İlçesi’nde yaşanan göç nedeniyle boşalan köylerde şimdilerde geri dönüşler yaşanmaya başladı.

Posof’a geri dönüler başladı

05 Haziran 2018 14:30


Birkaç yıldır yaz aylarında köyüne gelip sonbaharda gidenler olduğu gibi, bugünlerde tamamen dönüp köylerinde evleri yeniden yaparak yerleşen ailelerde ciddi anlamda artış kaydediliyor.


İlçe merkezinde yaşanan geri göç nedeniyle hareketlilik yaşanıyor. İlçe de ev veya arsa alanlar köylerden gelerek ilçede evler yaptırıyorlar. Hatta yıllar önce dedeleri Ardahan a göç etmiş ailelerde Posof’a gelerek iş yerleri açıp ev yapıyorlar.


Posof Yaylaaltı köyünden olan Ali Kurban da yurt dışında emekli olduktan sonra köyüne geri geldi. İlçe merkezinde aldığı eski bir evi yıkarak yerine 5 katlı 16 daireli bir apartman yaptıran Kurban, artık memleketinde kalacağını söyledi.




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