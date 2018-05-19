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19 Mayıs 2018 16:37

Posof’ta 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Ardahan’ın Posof İlçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Posof’ta 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs 2018 16:37


Posof Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından hava yağmurlu olduğu için programa kapalı spor salonunda devam edildi.


Saygı duruşu ve okunan İstiklal marşından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı ve şiirler okundu.


Taekwondo spor ekibinin gösterilerinden sonra öğrenciler tarafından halk oyunları sergilendi. Davul zurna eşliğinde oynanan halk oyunlarında Posof’un milli kıyafetini giyen kız öğrenciler beğeni topladı.


Program sonunda satranç turnuvasında dereceye girenlere kupaları verildi.




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