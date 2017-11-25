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25 Kasım 2017 12:22

Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu mezarı başında anıldı

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Çıldırlı Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu kabri başında anıldı.

Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu mezarı başında anıldı

25 Kasım 2017 12:22


24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, görev yapmış olduğu Batman ili Gercüş ilçesinde şehit edilen Çıldır Eşmepınar köyü nüfusuna kayıtlı öğretmen Sezgin Yolcu kabri başında anıldı.


Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu’nun kabir ziyaretine Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı, Çıldır İlçe Müftüsü Mehmet Cebeci, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Şehit öğretmenin kabri ziyaretinde şehitin kardeşi Engin Yolcu’da hazır bulundu. Çıldır İlçe Müftüsü Mehmet Cebeci’nin yapmış olduğu duanın ardından, şehit öğretmenin kabrine çiçekler bırakıldı.




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