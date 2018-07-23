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23 Temmuz 2018 13:41

Sıcaktan bunalan protokol üyeleri Çıldır Gölü’nde serinledi

Çıldır Gölü’nün tanınırlığının arttırılması ve farkındalık için Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, TSO Başkanı Çetin Demirci ve beraberindekilerle birlikte Çıldır Gölü’nün serin sularında yüzdü.

Sıcaktan bunalan protokol üyeleri Çıldır Gölü’nde serinledi

23 Temmuz 2018 13:41


Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Milletvekili Orhan Atalay, TSO Başkanı Çetin Demirci ve Ankara-Ardahan Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ergüder Şimdi, göl kenarındaki sosyal tesislere gelerek, gölün güzelliğine dikkat çekmek ve bilinirliğini artırmak için etkinlik düzenledi. Gölün serin suyuna giren Vali Bilmez ve beraberindekiler, yüzme keyfi yaşadı.


Vali Bilmez burada gazetecilere yaptığı açıklamada suyun beklediğinden daha güzel olduğunu belirterek, "Bu suyun kıymetini bilmek lazım. Bütün dostları Çıldır Gölü’nde yüzmeye davet ediyoruz. 2 bin rakımda yüzmek çok harika" dedi.


AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay da, "Ben de ilk kez Çıldır Gölü’ne girdim. Bundan sonra inşallah bütün yaz sezonu programlarımızı buraya göre yapacağız. Herkesi Çıldır’a, Çıldır Gölü’ne davet ediyoruz. Burası saklı bir cennet. Artık denizlere ihtiyaç duyulmayacak bir imkana sahibiz. Özellikle Ardahanlıları ama bütün Türkiye’yi buraya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.


ATSO Başkanı Demirci de Çıldır Gölü’ne dikkat çekmek amacıyla yüzdüklerini belirterek, "Sadece Ardahanlıları değil tüm Türkiye’yi davet ediyoruz. Burası artık alternatif turizm yerleri arasında. Biz de buna dikkat çekmek amacıyla yüzdük" diye konuştu.


Ankara-Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Ergüder Şimdi de bu mevsimde yüzülecek en ideal yerin Çıldır Gölü olduğunu ifade etti.




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