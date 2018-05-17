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17 Mayıs 2018 10:02

Uluslararası Çıldır Göl Festivali

Her yıl Çıldır Gölünde bulunan Akçakale adasında düzenlenen Uluslararası Çıldır Göl Festivalinin tarihi belli oldu.

Uluslararası Çıldır Göl Festivali

17 Mayıs 2018 10:02


Bu yıl 17. si düzenlenecek olan Uluslararası Çıldır Göl Festivali 22 Temmuz pazar günü Akçakale adasında yapılacak. Çıldır İlçesinin ve bölgenin tanıtımı açısından son derece önemli bir yere sahip olan Uluslararası Çıldır Göl Festivali her sene büyük bir katılım ve birbirinden değerli sanatçı ve konuların iştiraki ile düzenleniyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Uluslararası Çıldır Göl Festivali gurbet ile sıla arasında köprü görevi görüyor.


Festivali tarihi hakkında açıklama yapan Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, "17. Uluslararası Çıldır Göl Festivalimiz 22 Temmuz 2018 pazar günü yapılacaktır. Tüm Halkımız davetlidir" dedi.




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