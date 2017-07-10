Uluslararası Göle Kültür ve Kaşar Festivali

Uluslararası Göle Kültür ve Kaşar Festivaline Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay, Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Göle Kaymakamı Zafer Oktay, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Göle Belediye Başkanı Akın İsmailoğlu, STK’lar ve İl içinden ve il dışından çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Festivalde konuşan Vali Bilmez, “20.’si düzenlenen Göle Festivaline hepiniz hoş geldiniz, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben bir hafta önce Ardahan da göreve başladım. Üç gün önce Canibeg yaylasındaydık. Dün Gölede açılışlardaydık. bu gün Göle yaylasındayız. İki gün sonra da inşallah Damal’da başka bir şenlik de Ardahanlılarla beraber olacağız. Çok güzel bir zamanda göreve başladığımı düşünüyorum” dedi.

Ardahanlıların, Ardahan’a akın ettiği, şenlikleriyle, dostluklarını ve kardeşliklerini pekiştirdiği bir dönemde, bu mevsimde çok kısa bir sürede çok Ardahanlıya ulaşmak, birçok Ardahanlıyla tanışmanın kendisi içinde bir fırsat olduğunu ifade eden Vali Bilmez, konuşmasını şöyle sürdürdü, “Ardahan halkı tarih boyunca savaş döneminde dahi birliğini beraberliğini muhafaza etmiştir. Dostluğun kardeşliğini hep geliştirmiştir. Bütün farklılıklarına rağmen, mezhep farklılıklarına rağmen, etnik köken farklılıklarına rağmen dostça yaşamıştır. Bundan sonra da İnşallah dostça yaşayacaktır.”

Bu birliğimizi bu beraberliğimizi hiçbir gücün dün bozamadığı gibi bundan sonrada bozamayacağını kaydeden Vali Bilmez, “Ardahan’ın Dünya’ya ve Türkiye’ye tanıtmamız gereken çok değerinin ve ürününün olduğunu, doğa harikası güzelliklerinin olduğunu gördüm, ama beni korkutan Ardahan da durmak bilmeyen bir göç vardı. Bu beni ciddi anlamda korkutmuştu. Ama şimdi bu şenliklerde bu festivallerde Ardahan dışında yaşayan Ardahan nüfusunun beş katı vatandaşımız var. Vatandaşlarımızın Ardahan da memleketlerine olan özlemini görünce bu endişemin de geçtiğini söyleye bilirim. Bu heyecan, derneklerimizin bu heyecanı, bu ilgisi, işin doğrusu bana umut verdi. Kaşar festivali olarak başlayan bu festivalin kaşarın çok ötesine geçtiğini, bir birlik, beraberlik ve kardeşlik kültür festivaline dönüştüğüne şahitlik ediyorum. Bu festivalimizin birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize vesile olmasını diliyorum. Festivalin düzenlemesinde emeği geçen başta federasyonumuz, deneklerimiz, belediyemiz ve siz katılımıyla destek sunan tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum" diye konuştu.

Ardahan Milletvekili Orhan Atalay da, “Herkesin memleketi kendine güzel, kendine aziz ama Göle bizim için daha aziz. Uzaktan memlekete gelip memleket hasretini buram buram tadan hemşehrilerim hepiniz baba ocağına hoş geldiniz. Siz değerli hemşehrilerimi burada gördükçe içimiz açılıyor. Buraları unutmalıyız. Ebetteki işi için aş için buraları terk edip gittik ama biliyorum her bir Göleli, Ardahanlı memleketine büyük özlem duyuyor. Bu memleketi yaşanır hale getirmek için kardeşçe yaşamayı model haline getirmek için her birimizin bir birine ihtiyacı vardır. El ele gönül gönülle vermeliyiz. Göle’mizin bu güzel günün de bu aziz topraklarda uzaktan yakından memlekete gelen hemşehrilerimize, misafirlerimize ve değerli katılımcılara canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Bilmez’den iş adamlarına çağrı

Uluslararası Göle Kültür ve Kaşar Festivalinde Kasiad Derneğine üye iş adamlarının katkıları alınan ile 8 adet akülü tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza teslimi edildi.

Vali Bilmez, çok anlamlı yardımlarından dolayı, iş adamlarımıza teşekkür etti. İş adamlarımıza seslenen Vali Bilmez, “İşadamlarımızdan memleketlerine ilgilerini istiyoruz. Fikirlerini istiyoruz. Selamlarını istiyoruz. Sadece paralarına, ceplerine talip olmadığımızı bilmelerini istiyoruz. Onun için genelde başımız sıkıştığında kapılarını çalıyoruz. İnşallah hep birlikte hep beraber Ardahan’ımıza, bölgemize güzel hizmetler sunmaya çalışacağız, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Festival alanında sergilenen stantları gezen Vali Bilmez, ikram edilen Göle Kaşarını tattı. Göle Kaşarı Lezzetini buram buram hissettiriyor diyen Vali Bilmez, ürünlerin doğal üretim olduğunu, Türkiye’nin dört bir yanından isteyen vatandaşlarımızın Ardahan’a gelmeden istediği yerden yöresel ürünlerimizi temin edebileceklerini ifade etti. Vali Bilmez, doğal olan yöresel ürünleri herkese tavsiye etti, “Rabbim bol ve bereketli ürünler nasip etsin” dedi.