UMKE’den nefes kesen tatbikat

Erzurum bölge illerinin yıllık faaliyet planı çerçevesinde yapılması planlanan eğitim, 12-15 Eylül 2017 tarihleri arasında Yalnızçam Kayak Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Katılımcıların uzman eğitmenler eşliğinde zorlu aşamalardan geçtikleri tatbikata 5 ilden katılımcı kursiyer ve eğitmenler ile beraber 41 sağlık personeli katıldı. Ardahan, Erzurum, Kars, Bayburt ve Erzincan illerinden 41 kişilik UMKE ekibine verilen eğitimin ardından Ardahan-Gölü yolu üzerindeki eski bir binada tatbikat gerçekleştirildi. 2 gün boyunca arama kurtarma ve yaralılara müdahale eğitimi alan 41 kişilik ekibin yaptığı tatbikatta, senaryo gereği binada patlama meydana geldi. Bölgeye 7 araçla 41 kişilik UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, ön tarama yaparak yaralılara ulaştı. İtfaiye ise yangına müdahale etti. Yaralılar, kendilerine özenle takılan alet ve sedyeyle dikkatli bir şekilde ambulanslara alınarak en yakın hastanelere sevk edildi.

Gazetecilere açıklama yapan Ardahan İl Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Şentürk, "Ardahan ilimizde bölge tatbikatı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Burada Ardahan, Erzurum, Kars, Bayburt ve Erzincan illerinden gelen ekiplerimiz burada bölge tatbikatı gerçekleştirdiler. Eğitmenlerimiz geldiler, personelimiz Yalnızçam Kayak Tesisleri’nde 2 gün temel eğitim aldılar. 2 gün boyunca sahada, çadırlarda kaldılar. Eğitmenlerimiz tarafından temel eğitimi verildikten sonra son gün burada senaryo gereği binada meydana geldi. Ekiplerimiz olay sonrası müdahale etti ve yaralılar en yakın hastanelere sevk edildi. Buradaki amaç yurt içinde ya da yurt dışında olabilecek bir afet durumunda görevlendirilecek UMKE personelinin bilgi ve birikimini kullanarak doğal afete maruz kalmış yaralılara paydaş kurumlarında yardımlarıyla sağlık hizmeti sunup hayat kurtarmaktır" şeklinde konuştu.

Tatbikat sonrası Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. İshak Askeroğlu’nun başkanlığında ekibin okuduğu UMKE marşı ile tatbikat sona erdi.