Vali Bilmez görevine başladı

Bakanlar Kurulu’nun 13 Haziran 2017 tarih ve 2017/10458 sayılı Kararnamesi ile Ardahan Valiliğine atanan Mehmet Emin Bilmez, Ardahan’a gelerek görevine başladı. Vali Bilmez’i, Ardahan Valiliği önünde protokol üyeleri, kurum müdürleri, basın mensupları, STK temsilcileri ve vatandaşlar karşıladı. Kendisini karşılamaya gelenlerle tokalaştıktan sonra Vali Bilmez, Polis mangasını selamlamasının ardından makamına geçerek görevine başladı.

Makamında basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Bilmez, Bakanlar Kurulu’nun 13 Haziran 2017 tarih ve 2017/10458 sayılı Kararnamesi ile atanmış olduğu Ardahan Valiliği görevine 29.06.2017 tarihi itibariyle başladığını söyledi.

Elimizden Gelen Gayreti Sonuna Kadar Ortaya Koyacağız

“Ardahan halkının daha huzurlu ve müreffeh bir hayat sürmesi için elimizden gelen gayreti sonuna kadar ortaya koyacağız” diyen Vali Bilmez, daha sonra şöyle konuştu: “Sözlerimin başında Ardahan halkına, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve Sayın İçişleri Bakanımızın selamlarını iletmek isterim.

Bu göreve beni layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, İçişleri Bakanımıza ve Bakanlar Kurulunun değerli üyelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için görev yapan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor ve bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin çok kıymetli aile bireylerine sağlık ve esenlikler diliyorum.

Ülkemizin, Kafkasya’ya ve Orta Asya’ya açılan kapısı serhat şehri Ardahan’da, onur verici bir göreve atanmamdan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum.

Tarihi, doğal zenginliği ve stratejik konumu ile yüreği büyük insanların yaşadığı bu topraklarda hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu ve ağır bir sorumluluk gerektirdiğini, bu sorumlulukla hizmet edeceğimi belirtmek isterim.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023 hedefine odaklı, büyüyen bir Türkiye ve Ardahan için yorulmadan çalışıp, hep beraber hedeflerimize odaklanarak şehrimizi en üst seviyelere taşımaya gayret sarf edeceğiz.

Ardahan halkının daha huzurlu ve müreffeh bir hayat sürmesi için elimizden gelen gayreti sonuna kadar ortaya koyacağız. ‘Halka hizmet Hakk’a hizmettir.’, ‘İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.’ ilkelerini düstur edinerek bıkmadan, usanmadan, kapımızı ve gönlümüzü Ardahanlılara açarak tüm halkımızın hizmetinde olacağız.

İnsanı merkeze koyan, ayrım yapmadan, diğerkâmlık duygularıyla Ardahan’ın geleceğine katkı yapmak için elimden geleni yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın.

Bizler iradenin asıl sahibi olan Ardahan halkının hizmetkârlarıyız. Çocuklarımıza, gençlerimize daha yaşanabilir bir Ardahan bırakmak için her türlü gayreti sarf edeceğiz. Ardahanlı vatandaşlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, il genel ve belediye meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla, siyasi partilerimizin temsilcileriyle, sivil toplum kuruluşlarımızla, basın ve medya kuruluşlarımızın değerli temsilcileriyle yakın bir iletişim içerisinde olacağız.

Kazım Karabekir Paşa’nın deyimiyle ülkemizin bel kemiği konumunda olan bu serhat şehrinde valilik yapmak, benim için büyük bir onurdur. Gayemiz, görevimizin sonunda arkamızda hoş bir seda bırakmak olacaktır.

Sözlerime son verirken, bu toprakların gelişip kalkınması için çaba sarf eden, katkı sağlayan başta Sayın Valimiz İbrahim Özefe olmak üzere, önceki valilerimize, yöneticilerimize ve mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu görevin hem şahsım hem de Ardahanlılar için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ardahanlı hemşerilerimize en derin hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum.”