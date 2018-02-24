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24 Şubat 2018 15:30

Vali, ihtiyaç sahibi aileye sahip çıktı

Ardahan’ın Gürçayır Mahallesinde yaşayan, biri hasta 2 çocuklu Aydın ailesine yardım yapılması yönünde sosyal medyada yer alan paylaşımlarının ardından Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla harekete geçen Valiliğimiz SYD Vakfı, ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayarak il merkezinde bir daireye yerleştirdi.

Vali, ihtiyaç sahibi aileye sahip çıktı

24 Şubat 2018 15:30


Gürçayır mahallesinde yaşayan Aydın ailesinin 16 aylık kızları Birsu Aydın, geçirdiği rahatsızlık sonucu bir gözünü kaybetti. Annesi, babası ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Birsu Aydın’ın devam eden tedavi süreci ve yaşadığı evin sağlıksız durumda olduğu yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapılması üzerine Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez aileye sahip çıktı.


Vali Bilmez’in talimatı üzerine SYD Vakfı aile için il merkezinde bir daire kiralayarak, ihtiyaç duyulan eşyaları da alarak aileyi yerleştirdi.




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