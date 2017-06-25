Vali Özefe’nin veda ve Bayram mesajı

Vali Özefe mesajında, ’’Bir yıldır görev yaptığım Ardahan’dan güzel hatıralarla ayrılıyorum. Ardahan’da Valilik yapmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil etmek ve kahraman insanların hizmetinde bulunmak benim için onur vericiydi. Ardahan’da görev yaptığım süre içinde; aklımı, yeteneklerimi ve kamu kaynaklarını maksimum düzeyde halkımızın yararına kullanmak için gayret gösterdim. Hizmet ve yatırımların gerçekleşmesinde ortak akıl ve birlikte yönetim anlayışını hâkim kılma gayreti içinde olduk. Çalışmalarımızda bize destek veren ildeki tüm kamu kurum ve kuruluş çalışanlarına, Milletvekili, Vali Yardımcıları, Kaymakam, Belediye Başkanları, İl Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Muhtarlarımız ve Basın Mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Ardahan’dan ayrılırken gönlümüzün ve kapımızın sizlere sonuna kadar açık olduğunu bilmenizi isterim. Aile efradı olarak da bizler Ardahan’ı ve Ardahanlıları çok sevdik ve Ardahan’dan hoşnut olarak ayrılıyoruz. Herkese ‘Allah’a ısmarladık’ diyor, bütün hemşehrilerimden haklarını helal etmelerini istirham ederken, Ramazan Bayramını tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.’’ ifadelerine yer verdi.