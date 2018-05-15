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15 Mayıs 2018 08:24

2. Uluslararası Altın Boğa Doğa Filmleri Festivali Başladı

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2. Uluslararası Altın Boğa Doğa Filmleri Festivali Başladı

15 Mayıs 2018 08:24

Uluslararası Altın Boğa Doğa Filmleri Festivali’nin açılışı gerçekleşti.


Artvin Valiliği, Artvin Belediyesi ve Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından, bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Altın Boğa Doğa Filmleri Festivali’nin açılışı, Milli İrade Meydanı’ndan Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezine kadar protokol ve vatandaşların kortej yürüyüşü ile başladı. Burada gerçekleşen programda, festival sürecinde yayınlanacak 25 filmin fragmanları gösterildi. Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ve Vali Ömer Doğanay’ın konuşmalarının ardından kısa film yarışmasına katılan Lise, Üniversite ve serbest kategorisindeki ekipler sahneye davet edilerek çeşitli hediyeler verildi.




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