Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2018 19:22

38. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali

Bu yıl 38’incisi düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" kapsamında 2 gün sürecek boğa güreşleri başladı.

38. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali

30 Haziran 2018 19:22


Bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası’nda düzenlenen boğa güreşlerinin 1’nci gününde "deste, ayak, küçük orta ve süperbaş" kategorisinde 64 boğa arenada kıyasıya mücadele etti. Kıyasıya süren güreşler nefesler kesti.


Toplam 380 kilograma kadar boğaların güreştiği "deste" kategorisinde Levent Yavuz’a ait "sarı" isimli boğa, 381-400 kilogram arası hayvanların mücadele ettiği "ayak" kategorisinde Uğur İnce’ye ait "Canpolat" isimli boğa birinci oldu.


Festivalin 2’nci gününde küçük orta ve süper baş kategorisi finallerinin yanı sıra "büyükorta", "başaltı" ve "baş boğa" kategorisinde 66 boğa arenaya çıkacak.


Festivale, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Gençlik Spor İl Müdürü Bahattin Yetim ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ARTVİN HABERLERİ
ARTVİN HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç