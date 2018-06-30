38. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali

Bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası’nda düzenlenen boğa güreşlerinin 1’nci gününde "deste, ayak, küçük orta ve süperbaş" kategorisinde 64 boğa arenada kıyasıya mücadele etti. Kıyasıya süren güreşler nefesler kesti.

Toplam 380 kilograma kadar boğaların güreştiği "deste" kategorisinde Levent Yavuz’a ait "sarı" isimli boğa, 381-400 kilogram arası hayvanların mücadele ettiği "ayak" kategorisinde Uğur İnce’ye ait "Canpolat" isimli boğa birinci oldu.

Festivalin 2’nci gününde küçük orta ve süper baş kategorisi finallerinin yanı sıra "büyükorta", "başaltı" ve "baş boğa" kategorisinde 66 boğa arenaya çıkacak.

Festivale, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Gençlik Spor İl Müdürü Bahattin Yetim ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.