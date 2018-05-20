Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Artvin’de

Artvin’de bir dizi ziyaretlerde bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, Muharrem İnce’nin ’Fetullah Gülen’in usulünce istenmediğini’ açıklamalarının talihsiz açıklamalar olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin gerek uluslararası sözleşmeler gerek kendi mevzuatına göre yapması gereken tüm prosedürleri yerine getirdiğini kaydeden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Burada gerekenleri yapmayan ve yerine getirmeyen taraf Amerika Birleşmiş Devletleridir. Bir terörist başının, FETÖ terör örgütü başının her türlü delile rağmen, 7 kez iade talebi gönderilmesine rağmen bunu yerine getirmeyen Amerika Birleşmiş Devletleridir. İade için her türlü prosedür hem darbe girişimi öncesi hem de darbe girişimi sonrası Amerika’ya iletilmiştir” dedi.

Bu konuda hazin olan olayın Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığına talip olan birisinin Türkiye Cumhuriyeti’ni ilgilendiren bir konuda Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri yerine Amerikalı yetkililerinden bilgi alması ve bu bilgilere göre kamuoyuna demeç vermesi olduğunu söyleyen Gül, “Türkiye adına, bu ülkenin bir vatandaşı olarak üzücü bir tablodur. Siz Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetimine talip olacaksınız, Türkiye ile ilgili bir konuda Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden bilgi alayım demek yerine Amerikalı bir yetkiliden bilgi alırsanız bu durum Türkiye adına üzücü bir tablodur. Acaba Türkiye’yi yönetirken de Türkiye’nin kendi dinamiklerinden değil de başka yerlerden gelen bilgilerle mi Türkiye’yi yöneteceksin” diye konuştu.

“Türkiye’nin geleceğine yönelik projeleri olan tek parti AK Parti’dir”

AK Parti’nin bütün Türkiye’den, toplumun bütün kesimlerinden oy alabilecek liste ile 24 Haziran’da seçmenin karşısına çıkacağını vurgulayan Abdülhamit Gül, “Toplumun her kesiminden oy alabilecek kucaklayıcı bir aday profilimiz olacak. Ve 24 Haziran’da Türkiye’nin geleceğine yönelik projeleri olan tek parti AK Parti’dir. Türkiye’yi 2023 hedeflerine taşıyacak tek liderde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Gün geçtikçe daha net görülüyor ki muhalefetin ortaya koyduğu tek proje Recep Tayyip Erdoğan gitsin projesidir. Hiçbir şekilde Türkiye’yi ekonomik olarak istikrarına, siyasetine, diplomasisine, ulaşımına, yatırımına yönelik hiçbir yatırım duymadık. Duymamızda mümkün değil. Bunların hepsinin bir araya geliş gayesi her alanda 3 kat büyüyen Türkiye’yi nasıl durdururuz projesidir. Recep Tayyip Erdoğan gitsin de Türkiye ne olursa olsun projesidir. Bu projeye vatandaşlarımız sandıkta 24 Haziran’da dur diyecektir” ifadelerini kullandı.

AK Parti olarak yapacak daha çok işlerinin olduğunu da belirten Abdülhamit Gül, “Türkiye AK Parti iktidarları zamanında dışa bağımlı bir ekonomiden, dışa bağımlı bir politikadan kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşmuştur. Ama daha fazla özgürlüğü sağlayacağız, daha fazla hukuk, adalet, daha fazla ekonomik büyümeyi sağlayacağız” diye konuştu.

İsrail zulmüne de değinen Abdülhamit Gül, Türkiye’nin Filistin’deki zulme karşı kararlı ve dik duruşunun devam edeceğini dile getirdi. Ne olursa olsun Türkiye olarak doğruyu söylemeye devam edeceklerini ifade eden Abdülhamit Gül, “İsrail’in yaptığı bu terörü uluslararası mahkemelerde de bunun hesabını verecektir. Bunun hesabı sorulacaktır. Çünkü hiçbir zaman zulümle abat olunmaz. Türkiye’nin dört bir tarafında Kudüs’e verilmiş olan destek içinde tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.