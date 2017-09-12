Artvin İstanbul’da tanıtılmaya hazırlanıyor

’cüsü düzenlenecek olan Artvin Tanıtım Günleri kapsamında basın mensuplarına bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda bir konuşma yapan Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin’in prestij mekanlarından bir tanesi Atatepe’de hedefini turizme koymuş kentin geleceğiyle ilgili Artvin Tanıtım Günleri kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İstanbul’da Artvin tanıtım günlerinin devam etmesi önemli çünkü Artvin’in birkaç katı hemşerimiz orada yaşıyor. İstanbul’da ki dernek yöneticilerimize de ifade ettim siz küllenmiş kora üfleyeceksiniz külün üstü açılacak bizde buradan destekleyerek daha güçlü şekilde yakacağız. Orada yaşayan hemşerilerimize yeniden Artvin duyarlılığını sağlayacaksınız. Tanıtım günlerimiz bunlara büyük katkı sağlamış olacak. Bizde burada gerek fuarlarımızla, alt yapılarımızla yeniden memlekete dönüş Artvin’i capcanlı hareketli turizme açık butik bir turizm kenti haline getireceğiz. Bu hayalimize giderken de işte bu tür tanıtımların çok önemli olduğunu görüyoruz. Bu seneki Artvin tanıtım günlerini istiyorum ki hepsinden daha farklı olsun. Başka şehirlerle olamayan olması da mümkün olmayan bizim özelliklerimizi öne çıkarırsak başarılı oluruz. Artvin’in otantik özelliklerini dokunarak bizzat insanlara yaşatarak tanıtmayı başarabilirsek tanıtımda 80 ilin önüne geçmiş oluruz. Artvin tanıtım günleri olacaksa burada ki esnafımızın sürekli üretebildiği Artvin’e has ürünleri götürebilmeliyiz. Bunun yanında Artvin’de en önemli turizme katkı sunan Kafkasör Boğa güreşlerimizi simgeleyen boğa götüremezsek Artvin’i tam anlamıyla da tanıtmış olamayız. Böylelikle fuar boyunca televizyonlarda gazetelerde Artvin’den söz edilmesini de sağlamış olacağız" dedi.

Artvin’in turizm destinasyon merkezlerini fotoğraflarla, videolarla anlatılmasının yanı sıra konuşarak anlatan rehberlerinde olacağını dile getiren Başkan Kocatepe, "Artvin’i orada canlı tanıtmamız gerekiyor örneğin bir Artvin köy projesi ile köy kültürünü yöresel ürünlerimizin yapılışını canlı canlı tanıtmış oluruz. İstanbul’da tanıtmak önemli olduğu kadar da Artvin’e faydasını konuşmak lazım. Orada tanıtıp orada bırakmak olmaz. 08.08’de Artvin’deyiz. Önümüzdeki yıl 08.08’de ikincisini yapacağımız Artvin Kültür Turizm ve Yöresel Ürünler Tanıtım Fuarımıza tüm derneklerimizden en az birer tane otobüs istiyorum. Bütün bu çalışmalar değerli medya temsilcilerimizin de büyük katkısı olmasını istiyoruz. Yeter ki bu kente bir katma değer kazandıralım biz her konuda hazırız" şeklinde konuştu.

ARDEF Federasyon Başkanı Ferman Erşahin ise, program detayı hakkında şunları söyledi:

"Artvin Dernekler Federasyonu (ARDEF) şuanda bulunan 3 federasyondan bir tanesi ve en büyüğü. Bu Artvin Tanıtım Günleri ile ilgili ilk çalışmayı da ARDEF yapmıştı. İkinci çalışmayı ARDEF üstlenmişti ama İstanbul’da ki STK’lar ile birlikte yapmıştı. 3.’cü çalışmayı da İstanbul’a döner dönmez yapmış olduğumuz istişareleri de göz önüne alarak, İstanbul’da bulunan STK’ları bir araya toplayarak, onlardan da destek ve yardım alarak 3.’cü Artvin Tanıtım günleri programımızı yapmayı planlıyoruz. Bu bağlamda esas bizim İstanbul’da olmamıza rağmen yönetici boyutundaki büyüklerimizin olurunu almadan başarıya ulaşma şansımız olmazdı. Dolayısıyla Artvin Valimizi, çok kıymetli ve değerli Belediye Başkanımızı ve sizin gibi değerli basın mensubu arkadaşlarımızı, Ticaret Odası Başkanımızın fikirlerini alarak bir müzakere edelim dedik. Ekim’in son haftası olması nedeniyle şurada yaklaşık 1 buçuk aylık bir süremiz kaldı, çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bu arada tabi çok yoğunuz, bir iki sefer gelip gitmek zorunda kalacağız. Tabi bu işin İstanbul ayağı da var. Önerilerinizi, desteklerinizi, her türlü katılımlarınızı sağlamak için sizden ricada bulunuyor, hepinize teşekkür ediyorum."

Toplantı karşılıklı fikir alış verişiyle sona erdi.