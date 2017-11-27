Artvin’de kar nedeniyle 21 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor

bölgede bir süredir etkili olan kar Artvin ve ilçelerinde toplam 21 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Yağan karın etkisi ile Artvin merkezde 1, Ardanuç’ta 5, Borçka’da 1, Şavşat’ta 14 olmak üzere toplam 21 köy yolu ulaşıma açılmayı beklerken, İl Özel İdaresi ekipleri kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Artvin Merkez Marsivan Dağı’na giden yolda sürücüler kar nedeniyle zor anlar yaşarken, karlı yolda ilerlemekte güçlük çeken bir kamyon yolda kaldı. Yolda kalan kamyon bölgeye gelen iş makinesinin yardımıyla çekilerek kurtarıldı.