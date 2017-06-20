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20 Haziran 2017 01:31

Artvin’de kaza:1’i ağır 3 yaralı

Artvin’de meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Artvin’de kaza:1’i ağır 3 yaralı

20 Haziran 2017 01:31


Edinilen bilgiye göre Fatih Toptaş kontrolündeki bir otomobil Artvin Merkez’e bağlı Seyitler Köyü’nde duran araca çarptıktan sonra kontrolden çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Otomobilin içerisinde bulunan Yaşar Yılmaz, Ercan Yılmaz ve otomobilin sürücü Fatih Toptaş kullanılmaz hale gelen aracın içerisine sıkıştı. Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri ve Afad ekiplerinin aracın içerisinden çıkarttığı yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince olay yerinde gerçekleşen ilk müdahalelerin ardından Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Fatih Toptaş’ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.




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