Artvin’deki ihracatçılarla Sarp’ta buluştular

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ahmet Hamdi Gürdoğan ile Şaban Turgut ve Yönetim kurulu üyeleri Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Osman Güllücü’yi makamında ziyaret ederek Bölge Müdürü ile birlikte inşaat çalışması hızla devam eden Sarp Sınır Kapısında incelemelerde bulundu.

Gürcü tarafındaki Sarpi Gürcü Gümrük yetkilileri ile de görüştüklerini belirten DKİB Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan “Ülkemizin en yoğun kapısı olan ve günde ortalama 420 taşıtın çıkış yaptığı Sarp Sınır Kapısı inşaatının 3 ay sonra bitecek olmasından büyük memnuniyet duyduk. 29 Ekim 2018 tarihi itibariyle teslimi yapılacak kapının son derece modern ve işlevsel bir halde inşa edilmesi nedeniyle, ihracatçılarımızın ve giriş çıkış yapan yolcuların yaşamış olduğu sıkıntıların ortadan kalkacağını düşünüyoruz” dedi.

Sarp Sınır Kapısı incelemelerini tamamlayan heyet, daha sonra Hopa ilçesinde Artvin’deki ihracatçılar ile bir araya geldi. Artvin ve Hopa ilçesinde faaliyet gösteren ihracatçılarla toplantıda konuşan Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat “Ülkemiz için ihracat çok çok önemli. Artvin ili ve ilçelerinden ihracatın daha da arttırılması için her türlü desteğe hazırız, her zaman ihracatçımızın yayındayız” derken, Türkiye’nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak ise “Gürcistan ile ticari ilişkilerimizin daha üst noktalara ulaştırılması amacıyla ihracatçılarımıza ve Türk iş adamlarımıza her türlü desteği vermek için yoğun bir çalışma içindeyiz. İş adamlarımızın yaşadıkları her sorunda 24 saat Başkonsolosluğumuz hizmet vermek için hazır” ifadelerini kullandı.

DKİB Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan ise “Artvin ilinde faaliyet gösteren 84 aktif ihracatçımız tarafından 2017 yılı ilk 7 ayında 31 Milyon 596 bin dolarlı ihracat gerçekleştirdi. Yaşanan sorunların çözümü ile ihracatçılarımız bu rakamı yıl bazında 100 Milyon Dolar seviyesine ulaştırmaları çok kolay olacaktır. Özellikle Sarp Sınır Kapısı’ndan giriş-çıkış yapan ihracatçılara pozitif ayrımcılık yapılarak kapıdan ihracatçımızın kuyrukta bekletilmeksizin çıkış yapmasını sağlayacak uygulamanın tesis edilmesini, Gürcistan’da parklarda bekletilen Türk plakalı taşıtlarının bekletilmeksizin hızlı bir şekilde kapıya yönlendirilmesi ve Gürcistan tarafından Türk çimentosuna getirilen kısıtlamanın acilen kaldırılması konusunda yoğun girişimlerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Gürdoğan, son günlerde emperyalist odaklara tarafından ülke ekonomimize yönelik başlatılan manipülasyon ve hain oyunlara da değinerek, bu hain oyunların daha fazla ihracat yaparak ülkemize döviz kazandırma ile aşacaklarını sözlerine ekledi.