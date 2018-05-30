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30 Mayıs 2018 13:52

Artvin’deki sel ve heyelan

Artvin merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, sel ve heyelana neden oldu.

Artvin’deki sel ve heyelan

30 Mayıs 2018 13:52

5 aracın toprak altında kaldığı köyde çok sayıda ev ve tarım arazisi de zarar görürken, AFAD ekipleri köyde hasar tespit çalışmasına başladı.


Dün akşam etkisini gösteren şiddetli yağış sebebiyle merkeze bağlı Aşağı Maden köyü Usluca Mahallesi’nde derenin taşması sonucu bazı ev ve tarım arazileri zarar gördü. Artvin İl Özel İdaresi ekiplerinin gece boyu süren çalışması sonrası, ulaşıma kapanan köy yolu yeniden ulaşıma açılırken, yaşanan taşkında 5 araç toprak altında kalarak zarar gördü. Yaklaşık 5 dönümlük tarım arazisi ile bazı evlerde maddi zararlar görüldü. Elektrik nakil hatlarının da zarar gördüğü köyde köylüler iftara yakın herşeyin bir anda olduğunu belirterek "Dere taştı. Araçlarımız toprak altında kaldı. Uzun zamandır böyle bir afet görmedik" dediler.




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