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30 Kasım 2017 09:40

Artvinli öğrenciler önce hayal ediyor sonra tasarlıyor

Artvin’in Borçka ilçesi Atatürk Ortaokulu bünyesinde öğrenim gören öğrenciler "Hayal ediyoruz, Öğreniyoruz ve Tasarlıyoruz" projesi kapsamında aldığı eğitim ile robotlara yön vermenin keyfini yaşıyor.

Artvinli öğrenciler önce hayal ediyor sonra tasarlıyor

30 Kasım 2017 09:40


Borçka ilçesi Atatürk Orta Okulu bünyesinde öğrencilere kodlama dersi verilmeye devam ediliyor. Öğrencilerin takım çalışması yaparak bilgileri eğlenceli ve uygulamalı olarak öğrenme şansı bulduğu atölye çalışmaları minikleri heyecanlandırdığı kadar görenleri de şaşırtıyor. "Görevimiz Robot" dersine katılan küçük mucitler algoritma ve robot programlama teknikleriyle, diledikleri komutları daha çok insansız araç ve gereçleri komutlar ile yürütmenin gururunu öğretmenleri ile paylaşarak deneylerini ilerletmeye çalışıyor. Yenilikçi fikirlerin takım çalışması sayesinde çok daha başarılı sonuçlar ortaya çıkardığını ifade eden minik öğrenciler, "Burada öğrendiğimiz programlar ve uygulamalar sayesinde robotlara istediğimiz komutları yaptırmak bizleri çok mutlu ediyor. Görevimiz Robot atölyesinde öğrendiğimiz bilgiler ile kendi bilgi ve becerilerimizi birleştirerek zeki ve her istediğimi yapabilecek bir robot geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.




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