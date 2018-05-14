Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulunda mezuniyet sevinci

Borçka Acarlar Meslek Yüksek Okulu’nda 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde eğitim gören öğrenci diploma aldı. Mezuniyet töreni okulun toplantı salonunda yapıldı. Törende konuşan Yüksek Okul Müdürü Oğr. Üyesi Dr.Muhammet Ardıç, bu yıl 3. dönem mezunlarını verdiklerini belirterek "Öğrenimlerini tamamlayan öğrencimiz bu yıl mezuniyet sevinci yaşadı. Derslerinde başarı göstererek mezun olan öğrencilerimizi ve değerli velilerimizi ve ilçeye okulun kazandırılmasına vesile olan iş adamı İsmet Acar’a kutluyorum" dedi.

Konuşmalar ve gösteri sonrası, öğrenciler diplomalarını protokol üyelerinin elinden aldı ve okulun salonunda ve bahçesinde toplu halde kep fırlatarak mezuniyet coşkusu yaşandı. Törene Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Belediye Başkanı Aslan Atan, AK Parti İlçe Başkanı Şükrü Ertürk, Meclis Üyesi Muhammet Çakmak, öğrenciler ve veliler katıldı.