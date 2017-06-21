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21 Haziran 2017 18:03

Borçka ‘Bir Sofra’da buluştu

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Borçka Belediye Başkanlığı ile Borçka Ensar Vakfınca ”Bir Soframda Borçka” düzenlenen geleneksel halka iftar yemeğine katıldı.

Borçka ‘Bir Sofra’da buluştu

21 Haziran 2017 18:03


Özel bir işletmede düzenlenen iftar yemeğine, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Borçka Kaymakamı Ertuğrul Örnek, Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Orhan Yazıcı, AK Parti İlçe Başkanı Şükrü Ertürk, Ensar Vakfı Borçka Şube Başkanı Erkan Navdar, bazı daire amirleri ile davetliler katıldı.


4 yaşındaki Ahmet Harun Ozaydın ile 7 yaşındaki Yaren Özaydın okudukları dualara amin diyen protokol ve vatandaşlar, açılan orucun ardından Vali Doğanay, Borçka halkıyla iftar yemeğinde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan ise Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının ön plana çıktığı ay olduğunu belirterek, geleneksel hale getirdikleri iftar yemeğinde bir ay boyunca vatandaşlara birlikte oruç açmanın maneviyatını yaşadıklarını ifade etti.




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