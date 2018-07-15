Camideki rengarenk motifler ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor

Camili Havzası’ndaki 6 köyden biri olan Maral’da, Osmanlı döneminden kalma tarihi İremit Camii, ahşap mimarisi ve kök boya kullanılan rengarenk motifleriyle göz dolduruyor. Köy halkınca özenle korunan ve 165 yıldır ayakta duran cami, Artvin’i ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Maral köyü Muhtarı Metin Bayram, tarihi İremit Camii’nin, 1851 yılında Osmanlılar döneminde inşa edildiğini ve bugüne kadar dimdik ayakta durmayı başardığını söyledi.

Köy tüzel kişiliğine kayıtlı caminin 165 yıllık geçmişe sahip olduğunu ifade eden Bayram, Gürcistan sınırına yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan ve büyük bölümü ahşaptan yapılmış caminin, minber, kapı ve diğer bazı bölümlerinde çeşitli motifler ve kök boyası kullanıldığını belirtti.

Caminin 165 yıllık süreçte onarımdan geçirildiğini, eskiyen ve çürüyen bazı tahtalarının değiştirildiğini anlatan Bayram, "Biz de ecdadımızın mirası olan camimize gözümüz gibi bakıyor ve ibadetlerimizi burada gerçekleştiriyoruz. Biz de aynı şekilde camimizin her türlü bakım ve onarımını yapıp gelecek nesillere aktarmak istiyoruz" dedi.