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03 Temmuz 2017 15:09

Engelleri evlenmelerine mani olamadı

Artvin’de yaşayan Yusuf Keskin, internette tanıştığı kendisi gibi işitme engelli Nezaket Keskin ile düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.

Engelleri evlenmelerine mani olamadı

03 Temmuz 2017 15:09


Artvin’in merkeze bağlı Ortaköy’de yaşayan 37 yaşındaki Yusuf Keskin ile İstanbul’da yaşayan 37 yaşındaki Nezaket Keskin, bir süre önce internette tanışarak görüşmeye başladı. Yaklaşık bir yıl süren arkadaşlıklarının ardından birbirine aşık olan çift, evlenmeye karar verdi. Artvin merkezdeki özel bir işletmede düzenlenen ve Artvin Valisi Ömer Doğanay ile eşi Esma Doğanay’ın da katıldığı düğünle Keskin çifti hayatlarını birleştirdi.


Düğün salonuna konfetiler eşliğinde davetlilerin alkışları ile giren işitme engelli çift, ilk olarak dans etti ve daha sonra düğüne katılan dostlarıyla doyasıya oynadı. Konuşma ve işitme engelli çiftlerin müziğin ritmine uyumu dikkat çeken önemli bir nokta oldu.


Vali Doğanay, yaptığı konuşmada, devlet olarak her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını belirterek “Bir milletin, bir toplumun en önemli temel müessesesi ailedir. Bu müessese inancımız açısından da gelenek ve göreneklerimiz açısından da en kutsal en önemli müessesedir. Engelli kardeşlerimize bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum" diye konuştu.




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