Artvin Valiliği’nin koordinatörlüğünde İl Sağlık Müdürlüğü ile Uluslararası Ticaret, Eğitim ve Sağlık Konfederasyonu (UTESCON) katkılarıyla Hopa’da düzenlenen etkinliğe, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Hopa Kaymakam Vekili Hasan Ongu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan, DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, Uluslararası Ticaret, Eğitim ve Sağlık Konfederasyonu (UTESCON) Başkanı Sebahattin Uludağ, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Artvin Valisi Ömer Doğanay ise insanlığın ve milletin en büyük belalarından olan uyuşturucuya ve madde bağımlılığına karşı devlet ve hükümet olarak ciddi mücadele içerisinde olduklarını söyledi.

Uluslararası Ticaret, Eğitim ve Sağlık Konfederasyonu (UTESCON) Başkanı Sebahattin Uludağ ise “Bizlere düşen önemli görevler var. Bütün sivil toplum kuruluşlarının hatta 80 milyon halkımızın asil görevi bu madde bağımlılığı illeti ile mücadele etmek olmalıdır“ dedi.

Konuşmaların ardından İl Sağlık Müdürlülüğünce hazırlanan bağımlılıkla mücadele temalı video gösterisi sunuldu ardından Hopa’da madde bağımlısı olan çocukların aileleriyle gerçekleştiren röportajların video gösterimi gerçekleştirildi.

Etkinlik sonunda Ankara Anadolu Sahne Sanat Tiyatrosu tarafından “Ben Ne Yaptım” adlı tiyatro oyunu sahneledi.

Öte yandan gün içerisinde şehrin muhtelif yerlerinde tiyatro ekibinin madde bağımlılığına halkın dikkat çekmek amacıyla sergiledikleri oyun adeta gerçeğini aratmadı. Sokak ortasında madde kullanan tiyatro ekibi yoldan geçen vatandaşların büyük tepkisiyle karşılaştı. Bazı vatandaşların ekibe fiziksel müdahalede bulunduğu gözlendi.