Hopalı gençler yelkenle tanıştı

Uluslararası Kültür Sanat ve Deniz Festivali etkinlikleri kapsamında yelken sporunu gençlere tanıtmak ve sevdirmek için yelken kursu açıldı.

Artvin’in Hopa ilçesinde bulunan iskelede 2 gün boyunca eğitim verecek olan kursun açılışına Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Hopa Belediye Başkan Vekili İsmail Uzun ve Başkan Yardımcısı Ahmet İskender, Hopa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Zafer Yazıcı, Hopa ilçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Aydın, Şube Müdürü Aytekin Gürbulak, Ak Parti Hopa İlçe Başkanı İlyas Güven, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, Sahil Güvenlik Bot Komutan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik kapsamında eğitime katılan 7-20 yaş arası Hopalı kursiyerlere, Optimist ve Laser Yelken Teknelerinde yelkenin bölümleri, yelken manevraları ve yelken seyirleri gibi teknik bilgiler verildi. Trabzon Akçaabat Yelken Kulübü de antrenör ve sporcularıyla birlikte kursa katılarak kursiyerlere Yelkencilik konusunda önce teorik eğitim sonrasında ise uygulamalı olarak eğitim verdi.

Türkiye Yelken Federasyonu Artvin İl Temsilcisi Mustafa Durgun projelerine destek verenlere teşekkür ederek “Bizler el ele vererek bu güzelliği ilçede yaşatacağız. Hem ilçe gençlerini sporun yeni bir kolu ile tanıştıracağız hem de Turizm hareketliliğine Yelken sporu katkı sunacağız” diye konuştu.

Hopalı Gençlerin genlerinde atalarından süre gelen denizciliğin olduğu belirten Durgun, “Bu gençlerin ruhunda, rüzgârın ve dalgaların şiddeti ne olursa olsun pes etmeyen bir Karadenizli’nin özellikleri var. Hopa’lı gençlerin gözlerinde Yelken sporuna ilgiyi ben fazlasıyla görüyorum. Bugüne kadar bu konuda Hopa’ da pek fazla bir şey yapılmasa da bundan sonra kaybedilen zamanı telafi edecek çalışmalara da bu vesileyle başlamış olduk. Hopalılar yelkende kısa zamanda adından söz ettirecektir” dedi.