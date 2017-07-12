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12 Temmuz 2017 18:16

İHA’nın "Oradaydık, unutmadık, unutturmadık" adlı fotoğraf sergisine Artvin’de yoğun ilgi

Artvin’de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz yıl 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflar sergilendi.

İHA’nın

12 Temmuz 2017 18:16


Artvin’de Milli İrade Meydanı’nda Artvin Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen serginin açılışına Artvin Valisi Ömer Doğanay, AK Parti Milletvekili Dr. İsrafil Kışla, Artvin Garnizon Komutanı P.Alb Abdurrahman Cengiz Çerçi, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Çoruh Üniversitesi Prof. Dr. Fahrettin Tilki, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan programda AK Parti Artvin Milletvekili Dr. İsrafil Kışla ile Artvin Valisi Ömer Doğanay’ın 15 Temmuz Anı Defteri’ni imzaladı.


Sergi açılış kurdelesi kesildikten sonra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında Ankara ve İstanbul´da İhlâs Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilmiş çok özel karelerden oluşan yaklaşık 60 fotoğraf Artvinliler’le buluştu. Artvin İHA muhabiri Hasan Fehmi Demir, fotoğraflarla ilgili sergiyi gezen protokol üyelerine bilgiler verdi.


Artvin Valisi Ömer Doğanay, AK Parti Artvin Milletvekili Dr. İsrafil Kışla, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ve protokol üyeleri fotoğraf karelerine tek tek inceleyerek o gün neler yaşandığını bir daha hafızalarında canlandırdılar. 15 Temmuz gecesi ve sonrasında çekilen karelerin Artvin’de sergilenmesinden dolayı duygularını dile getiren vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.


Öte yandan Artvinli öğrencilerin de yaptığı resimler alanda sergilendi.




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