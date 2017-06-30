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30 Haziran 2017 20:20

Kafkasör Festivali boğalar eşliğinde yürüyüş ile başladı

Artvin’de bu yıl 37’ncisi düzenlenen Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali, boğaların eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşle başladı.

Kafkasör Festivali boğalar eşliğinde yürüyüş ile başladı

30 Haziran 2017 20:20


37. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali, Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunumunun ardından Dr. Kadir Topbaş Bulvarı’ndan Halit Paşa Meydanı’na kadar boğaların eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşle başladı. Yürüyüşte insanların arasına alınan boğalar, binlerce kişi ile birlikte yürüdü. Zaman zaman boğalar birbirine meydan okudu. Boğaların meydan okuması çocukları tedirgin etse de festival yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşte ata binen Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, "Bu festivalde Artvin’in her kültürünü yaşatıyoruz" dedi.


Başkan Kocatepe’nin ardından ata binen AK Parti İl Başkanı Erkan Balta ise zor anlar yaşadı. Balta’nın binmesiyle huysuzlanan at geriye doğru gitmeye başladı. Daha sonra sakinleştirilen at yürümeyince Balta attan inmek zorunda kaldı. At binmeye uzak bir insan olmadığını dile getiren Erkan Balta, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “At kalabalıktan dolayı biraz huysuzlandı. Sanki biraz da zemine tutunamadı asfalt olmasından dolayı. Aslında biraz at tutkusu var bende, çocukluğumuzda köyde ata binerdik. Bir tehlike yaşamadık” ifadelerini kullandı.


Halit Paşa Meydanı’nda son bulan yürüyüşün ardından boğalar Kafkasör Yaylası’na gitmek üzere uğurlandı. Halit Paşa Meydanı’nda gerçekleşen uğurlamanın ardından Valilik Meydanı’na gelen kalabalık, burada yerel ve ulusal sanatçıların verdiği konseri dinledi.




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