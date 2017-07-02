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02 Temmuz 2017 16:07

Kafkasör’e Cerattepe Damgası

Artvin’de bu yıl 37.

Kafkasör’e Cerattepe Damgası

02 Temmuz 2017 16:07

’si düzenlenen Artvin Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali’nin ikinci gününde de boğa güreşleri nefes kesti. Boğaların kıyasıya yarıştığı Kafkasör Arena’da Yeşil Artvin Derneği’nin tribünde açtığı "Cerattepe’den Vazeçmeyeceğiz" yazılı pankartı ve belediye başkanın buna karşılık yaptığı anons festivale damga vurdu.


Artvin Belediyesi ve Geleneksel Boğa Güreşleri’ni Yaşatma ve Yaylaları Koruma Derneği tarafından, Artvin merkez Kafkasör Yaylası’nda bu yıl 37.’si düzenlenen festivalin ilk gününde Deste, Ayak, Küçük Orta ve Süperbaş kategorilerinde boğa güreşleri gerçekleştirilmişti. İkinci gününde ise Büyük Orta, Başaltı ve Baş kategorilerinde güreşler tamamlandı. Güreşlere toplamda 125 boğa katıldı. Dereceye giren boğalara ödül olarak toplam 63 bin TL para dağıtıldı. İlginç karelere sahne olduğu boğa güreşlerini yaklaşık 10 bin kişi izledi. Arena tribünlerine sığmayan izleyiciler arenanın dışarısında çadır kurdu.


Boğa güreşlerinin devam ettiği esnada tribünlerde Yeşil Artvin Derneği tarafından, Artvin’in Cerattepe Mevkii’nde devam eden maden çalışmalarını protesto etmek için üzerinde "Cerattepe’den Vazgeçmeyeceğiz" ifadelerinin yer aldığı pankart açıldı. Pankart bazı izleyiciler tarafından alkışla karşılanırken, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe tarafından ise tepki ile karşılandı. Belediye Başkanı Kocatepe, açılan pankart sonrası anons kulesine giderek izleyicilere seslendi. Kocatepe “Hiç kimse festivalimize gölge düşüremez. Lütfen bu ortamı germeyelim. Arkadaşlar vereceğiniz mesajı verdiniz. Artvin Belediye Başkanı olarak artık güreşlere odaklanmanızı rica ediyorum” ifadelerini kullandı.




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