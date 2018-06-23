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23 Haziran 2018 09:48

Karagöl’e yoğun ilgi

Artvin’in Borçka ilçesindeki Karagöl fotoğraf ve doğa tutkunlarının uğrak yeri oluyor.

Karagöl’e yoğun ilgi

23 Haziran 2018 09:48


Türkiye’nin saklı cennetlerinden biri olarak gösterilen Karagöl, yöredeki diğer bazı göller gibi 1800’lü yılların başında meydana gelen heyelanda küçük bir derenin önünün toprak kütlesiyle kapanması sonucu oluştu. Borçka ilçe merkezine 27 kilometre mesafedeki göl ile çevresindeki vadiler ve yaylalarda ortaya çıkan renk cümbüşü, şehrin ve iş yaşantısının stresinden uzaklaşıp, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenleri kendine çekiyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler “Burada yaz mevsimin doya doya yaşıyoruz. Doğa insanı dinlendiriyor, insana huzur ve yaşama sevinci veriyor” derken, göle gelen ziyaretçileri karşılayan Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan ise ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.




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