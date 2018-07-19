“Keneyi hafife alma tedbiri elden bırakma”

Artvin genelinde 2018 yılında kene vakalarında 2 vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan bilgilendirme toplantıları devam ediyor. 6 kene vakasının görüldüğü ve 1 vatandaşın hayatını kaybettiği Ardanuç ilçesinde Aşık Efkarı Kültür Merkezi’nde Kırım KKKA hastalığı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Ardanuç Kaymakamı Muhammed Furkan Sancaktutar, Ardanuç Devlet Hastanesi Başhekimi Seda Ahçı Yılmaz, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda KKKA hastalığının önemine dikkat çekilerek, kene vakalarına karşı vatandaşların duyarlı olmaları istendi.

Kaymakam Sancaktutar, ilçede kene vakalarının attığını vurgulayarak, vakaların önüne geçmek için vatandaşları bilinçlendirmek adına köy muhtarlarına ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı yaptıklarını belirtti. Artvin’deki kene vakası sayısında Ardanuç’un ilk sırada olduğunu kaydeden Kaymakam Sancaktutar, “İlçe genelinde keneyi basite alma durumu söz konusu. Bilinçlendirmeyi ne kadar çok yaparsak bu vakaların sayısının azalacağı kanaatindeyiz. Bugün burada muhtarlarımıza vatandaşlarımıza eğitim verildi. Bundan sonrada Cuma namazı öncesi ve sonra, kahvelerde ve benzer toplu yaşam merkezlerinde eğitimlerimiz devam edecek ve keneyle mücadeleyi daha etkin bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.

İlçede hayvancılığın yaygın olduğu ifade eden Sancaktutar, “Vatandaşlarımızda geleneksel yaşam tarzlarından kaynaklı kenelerin hepsinin zararsız olduğu yönünde bir düşünce var. Bundan dolayı korunmuyorlar. Şu süre zarfında ilçede kene KKKA ateşi hastalığı vakalarının artması bu düşüncenin ne kadar yanlış olduğunun bir göstergesi. Bu eğitimlerle bu düşüncenin de önüne geçmiş olacağız” diye konuştu.

Ardanuç Devlet Hastanesi Başhekimi Seda Ahçı Yılmaz da sağlık çalışanları olarak köy köy gezerek kene konusunda vatandaşların bilinçlendirilmelerine rağmen halen keneyi önemseme durumunun söz konusu olduğunu vurguladı. Yılmaz, “Belki farklı 10 keneden bir tanesi zararlı ama o bir tanesi canımıza mal olabilir. Biz halkımıza bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ardanuç, KKKA hastalığı konusunda riskli bir yer. Kene vakalarında vatandaşlarımızı yakın takibe alıyoruz. İlçe olarak keneye bu yıl bir kurban verdik. Yüksel Kavaklı, KKKA hastalığı tanısıyla hayatını kaybetti. Başka bir vatandaşımızın bu nedenle hayatını kaybetmesini istemiyoruz. Umarım bundan ders çıkarırız. Yıl içerisinde ilçede KKKA tanısı konan 6 hastamızdan 1’ini kaybettik. Demek ki tedavi edilen bir hastalık. Vatandaşlarımız bize ne kadar erken ulaşırsa, bizde tedaviye hemen başlayarak hastalarımızı kurtarabiliyoruz. Bu yüzden kene deyip geçmeyelim. Keneyi önemseyelim” diye konuştu.