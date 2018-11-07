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Kışlık yiyecekleri kül oldu

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Demirciler Köyü’nde bir evede çıkan yangında köylünün kışlık erzağı ve 1 ton balya samanı ile fındığı kül oldu.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Demirciler Köyü'nde bir evede çıkan yangında köylünün kışlık erzağı ve 1 ton balya samanı ile fındığı kül oldu. Can pazarının yaşandığı yangını, itfaiye güçlükle kontrol altına aldı.


Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Demirciler Köyü'nde Coşkun Büyük'e ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler evi sararken, çıkan yangına ilk olarak köylüler müdahale etti. İtfaiyeye haber verilmesi üzerine Borçka ve Hopa Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Uzun süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında evde ve eklentilerindeki erzak, saman ve elektrikli eşyalar kül oldu.


Yangının nasıl çıktığını bilmediklerini söyleyen ev sahipleri, “Baca yada elektrik kontağından şüpheleniyoruz, çatı katında, kışlık erzak, elektrik ve mazotla çalışan makineler ile hayvan yemi olarak sakladığımız ot yanarak kül oldu. Büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü. Tek sevincimiz can kaybının olmayışı" diye konuştular.


Öte yandan alevleri söndürmek için saatlerce büyük çaba harcayan itfaiye erlerine vatandaşlar sık sık ayran ikramda bulundu.

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