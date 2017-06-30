Ramazan Bayramı’nda Sarp Sınır Kapısını 85 bin kişi kullandı

Artvin’in Hopa ilçesindeki Sarp Gümrük Kapısı’nda yapılan yenileme çalışmaları ve sistemsel aksaklıklar geçişlerin yavaşlamasına neden olurken, bayram yoğunluğu için alınan önlemler sonuç verdi.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sarp Sınır Kapısı’ndan sadece Kafkaslar’a değil Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan nakliyeci firmaların olduğunu belirterek, “Burada yaşanan sorun bizim taraftaki kapının yenileme çalışmalarından kaynaklı. Kapı aynı zamanda insan geçişleri açısında da yoğun bir trafik yaşıyor. Yılda 7 milyon insan geçişi var burada. Bu geçişlere tır, otobüs sıraları da eklenince doğal olarak kendiliğinden aksaklıklar oluşuyor. Bu kapı Türkiye Odalar ve Borsalar birliği tarafından yaklaşık 120 milyon bedelle yeniden yapımına başlanmış olup şu anda kapı yüzde 40 alanı kullanılarak hizmet vermektedir. Yüzde yüze göre kıyasladığımızda, yüzde 40 kapasite ile çalışan kapımızda alınan tedbirler ile bayram döneminde hiçbir sıkıntı yaşanmadı ve müthiş bir performans gösterdi” dedi.

Öte yandan, Ramazan Bayramı boyunca Sarp Sınır Kapısı’ndan yaklaşık 85 bin yaya ve 10 bin aracın geçiş yaptığı öğrenildi.