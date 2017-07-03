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03 Temmuz 2017 20:51

Şampiyon boğalardan şehir turu

Artvin’de bu yıl 37’incisi düzenlenen Kafkasör Boğa Güreşleri’nde 3 kategoride şampiyon olan boğalar, Artvin sokaklarında şampiyonluk turu attı.

Şampiyon boğalardan şehir turu

03 Temmuz 2017 20:51


37. Kafkasör Boğa Güreşleri’nde 3 kategoride şampiyon olan boğalar, sokaklarda şampiyonluk turu attı. Baş kategorisinin şampiyonu Noyan adlı boğa önderliğinde gerçekleşen tur, Artvin Merkez Halit Paşa Meydanı’ndan başladı. İnönü Caddesi boyunca süren boğaların zafer yürüyüşüne cadde üzerinde bulunan esnaflar ve vatandaşlar da ilgi gösterdi. Vatandaşlar boğalarla fotoğraf çekmek için birbirleri ile yarıştı. Halk Evi Caddesi’nden devam eden yürüyüş, Halit Paşa Meydanı’nda son buldu. Boğalar daha sonra yaylalara gitmek üzere yola çıktı.




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