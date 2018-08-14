Konu ile ilgili Borçka Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada “Büyük baş sığırlarda ’Nodüler Ekzantemi’ (Sığır Çiçeği) hastalığı Kemalpaşa, Hopa, Arhavi ve Borçka ilçelerimizde görüldü. Hastalığın Borçka’da artış göstermesi sebebiyle ilçenin bazı bölgelerinin karantina altına alınması kararlaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

İlçede ilk olarak Haziran ayı içerisinde gözlemlenen hastalığa yönelik 42 yerleşim biriminde 8 bin büyükbaş hayvana yönelik önleyici aşılama çalışmalarının titizlikle uygulandığı belirten Borçka İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Cineviz “Bilimsel veriler ve geçmiş dönem tecrübelerinin ışığında, hastalığın görüldüğü yerlerde mevcut hayvan varlığında ortalama yüzde 10’luk kayıpların yaşanabileceği bilinmekte ve kabul edilmektedir. İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi çalışanlarının özverili çalışmaları neticesinde hastalık büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, önleyici çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Şu ana kadar 31 vatandaşımıza ait toplam 54 büyükbaş hayvana yönelik tedbir amaçlı itlaf işlemi uygulanmış olup, hastalıklı hayvanlar öncelikle ilaçla uyutulmakta daha sonra ise usulüne uygun şekilde defnedilmektedir” diye konuştu.

“İlçemizde büyükbaş hayvanlara yönelik kurban pazarı kurulmayacaktır”

Hastalığın en az zayiatla atlatılması amacıyla her detayın dikkatlice incelendiğini ve gelişmelerinin yakından takip edildiğini belirten Cineviz, "İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonumuz tarafından itlaf edilen hayvanların bakanlık tarafından belirlenen bedelleri ödenmek suretiyle vatandaşlarımızın mağdur olmaları engellenecektir. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, İlçe Kaymakamı Hasan Meşeli başkanlığında toplanan Kurban Komisyonumuzda vatandaşlarımızın mağduriyetine engelleyici tedbirler mevzuat çerçevesinde alınmıştır. Bu kapsamda ilçemizde büyükbaş hayvanlara yönelik kurban pazarı kurulmayacaktır. Karantina bölgesi içerisindeki yerleşim birimlerindeki vatandaşlarımız büyükbaş hayvanlarının kesim işlerini kurban hassasiyetiyle gerçekleştirebileceklerdir. Küçükbaş hayvanlara yönelik herhangi bir yasaklama ve kısıtlama söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

“Hastalığın insanlara bulaşması söz konusu değil”

Hastalığa neden olan virüsün bulunduğu hayvanların derileri üzerinde şişlikler ortaya çıktığını ve aynı şişliklerin iç organlarda da oluştuğunu belirten Cineviz, ”Sütün birden bire azalması, şiddetli düşkünlük hali, gebe hayvanlarda yavru atma, hızla zayıflama ve topallıkla hastalık kendini göstermektedir. Hastalık, sokucu sineklerle bulaşır. Doğrudan temas da bulaşma yoludur. Ağız ve burundan gelen akıntılarla veya süt ile temas bulaşma kaynağı olabilirse de hastalığın sokucu, kan emici sineklerle bulaşması başlıca yayılma yoludur. İnsanlara bulaşması söz konusu olmayan hastalıkta ölüm oranı düşük olmakla birlikte tedavisi de bulunmamaktadır” dedi.

Öte yandan ilçede kurbanlık koyun ve keçi satıcıları henüz kurban bayramı gelmeden hayvanlarını satışa çıkarırken, büyük baş hayvanların karantinaya alınması ve pazara sokulmaması küçük baş kurbanlıkların cep yakmasını sebep oldu. Borçka ilçesinde 10 dönümlük alana kurulan pazara gelen vatandaşlar, hayvanları titizlikle inceledikten sonra beğendikleri kurbanlıkları alabilmek için pazarlığa girişiyor. Küçük baş hayvanları yetiştiriciler en iyi fiyata satmaya, vatandaşlar ise bütçelerine göre bir fiyata almaya çalışıyor.