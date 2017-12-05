Suriye’den gelerek Artvin’e sığınan ailelere Vali Doğanay’dan ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 81 ilin valisinin eşleri tarafından yürütülen Gönül Elçileri Projesi kapsamında, Suriye’deki iç savaştan kaçarak geldikleri Artvin’in Ardanuç ilçesinde yaşayan Nurettin ve Remziye Amro çifti ile Ahmet ve Afra Süleyman ailelerini evinde ziyaret ederek bir süre sohbet eden Vali Doğanay, sorun, talep ve sıkıntılarını dinledi.

Suriye’de yaşanan savaşın birçok insanı evinden, yurdundan ve topraklarından göç etmeye zorladığını belirten Vali Doğanay, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, ülkemize sığınan tüm kardeşlerimize hem kapılarımızı, hem de gönüllerimizi açtık. Türk Milleti kendisine sığınanlara karşı her zaman misafirperverliğini göstermiş, sofrasını onlarla paylaşmış, yiyecek ekmeğini, içecek suyunu onlarla paylaşma güzelliğini göstermiştir "dedi.

Suriyeli misafirleri kaldıkları evlerinde eşiyle birlikte ziyaret ederek ihtiyaçlarının olup olmadığını görmek istediklerini ifade ederek, ”Şunu memnuniyetle ifade edebilirim ki devletimiz tüm olanaklarını kendi vatandaşlarımızda olduğu gibi Suriyeli misafirlerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasında da kullanmaktadır. Suriyeli misafirlerimiz ülkelerindeki sorun giderilene kadar devletimizin ve bizlerin misafiridirler. Onların her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi için her türlü imkân kullanılmaktadır” diye konuştu.

Gerçekleşen ziyarete Ardanuç Kaymakamı M.Furkan Sancaktutar ve eşi Kübra Sancaktutar ile Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir de katıldı.