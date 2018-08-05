9. Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali 9 ülkeden yaklaşık 400 kişilik halk dansları topluluğunun katılımıyla Artvin caddelerinde gezerek Çoruh Park’da gösteri yaptı.

Tulum ve Müzik Festivali kapsamında Artvin’e gelen 8 ülkeden yaklaşık 400 kişilik halk oyunları topluluğu Artvin Belediye Başkanlığı önünden gayda, tulum sesleriyle kortej ile Halitpaşa meydanı oradan da milli irade meydanına yürüdü. Yürüyüş sonrasında Çoruh Park’ta gerçekleştirilen etkinliklerle festival devam etti.

Festivale Türkiye’yi temsilen Ankara, Rize ve İstanbul’dan gelen halk dansları topluluklarının yanı sıra Rusya, Ukrayna, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Osetya ve Çeçenistan gelen yaklaşık 400 dansçı katıldı.

Festivali Artvin Vali Yardımcı Adem Başoğlu, Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan, İl Garnizon Komutanı Abdurrahman Cengiz Çerçi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt ve binlerce vatandaş takip etti.

Tulum festivalini halkla bütünleştirip, değişik ülkelerinden insanları tulum, gayda ezgileriyle müzikle, dansla, halk oyunlarıyla bir araya getirerek dünya barışına katkı sunduklarını belirten Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali Organizatörü Erdoğan Cineviz, “Dünya milletleri el ele tulumla barışa yürüyelim” dedi.

Festivalin değişik kültürlerin buluşmasına ev sahipliği yaptığını ifade eden Cineviz, "500 yıllık bir geleneğin yaşatılması var. Tulum ve türevleri olan gaydaları bir araya getirip, tulum çalan ülkeleri, Kafkas dansı yapan grupları Artvin ve Rize’ye getirerek böyle bir proje hazırladık. Festivale her yıl farklı ülkelerden halk dansları toplulukları katılıyor. Bu arkadaşlarımız ülkelerine geri döndüklerinde orada Türkiye’nin gönüllü turizm elçiliğini yapıyorlar. Böylelikle de bölgenin tanıtımına katkı sunuyorlar” diye konuştu.

Çoruh Parkta gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerin sonrasında Grup Patika konseriyle program sona erdi. Festival 6 Ağustos’ta Rize’nin Fındıklı ilçesinde 10 Ağustos’ta da Rize Merkezde yapılacak etkinlikle son bulacak.