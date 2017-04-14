Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 13:32

Yusufeli Barajı milli bütçeye 450 milyon TL’lik katkı sağlayacak

Türkiye’nin milli bütçesine yaklaşık 450 milyon TL katkı sağlaması beklenen Yusufeli Barajı ve HES Projesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Yusufeli Barajı milli bütçeye 450 milyon TL’lik katkı sağlayacak

14 Nisan 2017 13:32


Sol sahilde revize kazı ve destekleme imalatları devam eden Yusufeli Barajı ve HES Projesi temelden 270 metre yüksekliği ile tamamlandığında çift eğrilikli ince beton kemer kategorisinde dünyanın en yüksek 3. barajı olacak.


Yusufeli Barajı ve HES Tesisinin kurulu gücünün 558 MW olup, yıllık enerji üretimi 1 888 GWh. Olması ve projenin tamamlanması ile yıllık yaklaşık 450 milyon TL milli bütçeye katkı sağlanması hedefleniyor. Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği Artvin’in Yusufeli İlçesi’nde gerçekleşen Yusufeli Barajı ve HES Projesinde bugüne kadar yüzde 61 fiziki gerçekleşme sağlandı.



KTÜ’den dev projeye ziyaret


Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencileri ve öğretim görevlileri Yusufeli Barajı ve HES Projesi Şantiyesini ziyaret ettiler.


Temelden 270 m yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın 3. yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı hakkında DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Kalaycıoğlu, Kontrol Mühendisleri Kerim Ataman ve Mustafa Özgehan Ünal tarafından KTÜ’lü öğrenciler ve öğretim görevlilerine sunum yapıldıktan sonra projenin şantiye sahası gezildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ARTVİN HABERLERİ
ARTVİN HAVA DURUMU
20
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    18°C
ARTVİN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:37
  • Güneş :05:26
  • Öğle :12:24
  • İkindi :16:08
  • Akşam :19:00
  • Yatsı :20:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!