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20 Haziran 2017 08:59

Yusufeli Barajı’nın fiziki yapısının yüzde 62’si tamamlandı

Yüzde 62 fiziki gerçekleşme sağlanan Yusufeli Barajı ve HES Projesi’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yusufeli Barajı’nın fiziki yapısının yüzde 62’si tamamlandı

20 Haziran 2017 08:59


Devlet Su İşler (DSİ) Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret esnasında Bölge Müdürü Tokalak’a Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı’ndan Şube Müdürü Oğuzhan Yavuz, Yusufeli Barajı ve HES Kontrol Şube Müdürü Mehmet Kalaycıoğlu, Jeoteknik Hizmetler Şube Müdürü Hasan Hüseyin Öztürk, Kontrol Mühendisleri ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.


Temelden 270 metre yüksekliği ile tamamlandığında çift eğrilikli ince beton kemer kategorisinde dünyanın en yüksek 3. barajı olacak olan Yusufeli Barajı ve HES Projesi tesisin kurulu gücü 558 MW olacak. Yusufeli Barajı ve HES Projesi’nin Yıllık enerji üretimi 1 888 GWh. İle projenin tamamlanması halinde yıllık yaklaşık 450 milyon TL milli bütçeye katkı sağlanması hedefleniyor.




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