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29 Haziran 2017 00:27

1 haftadır haber alınamayan genç ormanlık alanda ölü bulundu

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde okuyan ve kendisinden 1 haftadır haber alınamayan 22 yaşındaki Buharkentli Avni Orhun Suner, ormanlık alanda ölü bulundu.

1 haftadır haber alınamayan genç ormanlık alanda ölü bulundu

29 Haziran 2017 00:27


Edinilen bilgiye göre, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik Elektronik bölümü 2. Sınıf öğrencisi oğulları Avni Orhun Suner’den bir haftadır haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yapılan tüm aramalarda 22 yaşındaki gencin izine rastlanmadı. Ancak aile, bir haftalık endişeli bekleyişin ardından gelen kara haberle yıkıldı.


Isparta’nın ağaçlı mevkiinde koyunlarını otlan bir çoban ağaçların arasında bir erkek cesedi gördü. Yapılan ihbar üzerine belirtilen adrese gelen güvenlik güçleri, yaptıkları incelemede ölen şahsın bir haftadır her yerde aranan 22 yaşındaki Buharkentli Avni Orhun Suner olduğunu tespit etti. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırılan 22 yaşındaki Suner’in vefat haberi İzmir’deki ailesine bildirildi.


Oğullarından bir haftadır haber alamayan ve perişan olan anne babası, güvenlik güçlerinin verdiği acı haber üzerine yıkıldı. Daha 10 gün önce Isparta’dan gelip üç gün yanlarında kalan çocuklarının vefat haberi üzerine perişan olan baba İsmail Suner ve eşi, morgda bekletilen oğullarının cenazesini almak için Isparta’ya gitti.


Kaybolduktan bir hafta sonra cansız bendi bulunan 22 yaşındaki Avni Orhun Suner’in kendi halinde ve zararsız olduğu belirtildi. Suner’in, bir süre önce Ankara’da yaşayan kız arkadaşını aradığı ve kendisine “Huzur bulmak için yanına gelebilirim” dediği öğrenildi. Suner’in cenazesi Buharkent Orta Cami’de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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