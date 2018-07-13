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13 Temmuz 2018 11:57

15 Temmuz Destanı Futbol Turnuvası tamamlandı

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) ile Efeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen 15 Temmuz Destanı Futbol Turnuvası oynanan final maçlarıyla tamamlandı.

15 Temmuz Destanı Futbol Turnuvası tamamlandı

13 Temmuz 2018 11:57


Nazilli Master Futbol Takımı ile Kuşadası Master Futbol takımı arasında oynanan şampiyonluk maçını Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı Serhat Çağ, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, Aydın Amatör Spor Kulübü Federasyonu Başkanı Hasip Arıkan, Aydınspor 1923 Kulübü Başkanı Hüsamettin Artan ve Gençlik Spor Şube Müdürleri ile İlçe Müdürleri izledi.



Şampiyon Nazilli Master Futbol Takımı


Çekişmeli geçen şampiyonluk maçı beraberlikle tamamlanmasının ardından penaltı vuruşları ile Nazilli Master Futbol Takımı rakibi Kuşadası Master Futbol Takımını 4 – 2 mağlup etmeyi başararak turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvanın 2’nciliğini Kuşadası Master Futbol Takımı, 3’üncülüğünü Germencik Master Futbol Takımı ve 4’üncülüğünü Aydın Master Futbol Takımı elde etti.


Final maçının tamamlanmasının ardından derece elde eden takımlara kupa ile madalya ve derece elde edemeyip turnuvaya katılan takımlara katılım kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, ikincisi düzenlenen 15 Temmuz Destanı Futbol Turnuvasına katılan tüm takımlara teşekkür etti ve başarılar diledi.




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