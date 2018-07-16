15 Temmuz Şehitleri Germencik’te anıldı

Germencik’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Karaağaçlı Mahallesi, Dağkaraağaç Mahallesi, ilçe merkezi şehit kabirleri ve Kanlı Bahçe Şehitliği ziyaretleri ile başladı. Germencik Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreninin ardından mehteran eşliğinde kent meydanına yürüyüş yapıldı. Germencik Belediyesi yürüyüş başlamadan önce vatandaşlara şapka, tişört ve bayrak dağıttı.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın yaptığı konuşmasında, “Türkiye büyük bir devlet, milletimiz büyük bir millettir. Türk Milleti’ne kefen biçen eli kanlı güçlerin tezgâh ve oyunları defalarca bozulmuş ve musallat olan bela Allah’ın izni ile def edilmiştir. 15 Temmuz’da canı ve kanı pahasına bu toprakları ve bayrağımızı korumak için her türlü fedakârlığı yapan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyorum. Allah bir daha bu millete 15 Temmuzu yaşatmasın” dedi.

Etkinlik kapsamında şehitlerimizin ruhu için Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından tavuklu pilav ve ayran dağıtımı, milli şuuru ayakta tutan birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren 15 Temmuz’u anlatan sinevizyon gösterisi yapıldı. Gecenin devamında Sıtkı Ölmez konseri eşliğinde semazen gösterisi ve Yıldırım Yıldızdoğan konseri vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandı.

Törene Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Cumhuriyet Savcısı Hakan Soydan, İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenliken, İlçe Jandarma Komutanı Aydın Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, siyasi partilerin ilçe temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.