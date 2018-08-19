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19 Ağustos 2018 14:47

17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler Kuşadası’nda anıldı

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Arama Kurtarma Ekibi Derneği (KAKEB) tarafından 17 Ağustos 1999’da Marmara Bölgesi’nde meydana gelen depremde yaşamını yitiren vatandaşları anma ve olası depremlerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler Kuşadası’nda anıldı

19 Ağustos 2018 14:47

Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Zekeriya Tünk’ün de katıldığı toplantıda depremden çok bilinçsizliğin öldürdüğüne dikkat çekildi.


Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen toplantıda konuşan KAKEB Başkanı Osman Özçam, Türkiye’de depremle yaşama bilincinin yerleşmediğini belirterek Türkiye’nin büyük fay hatları üzerine kurulmuş bir ülke olduğuna dikkat çekti. Bölgemizde her an büyük bir deprem olabileceğini belirten Özçam depremle ilgili bilinçlenmek isteyen vatandaşları derneklerine davet etti.


Özçam’ın ardından konuşan Belediye Meclis Üyesi Tünk ise 17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Bölgesi’nde gerçekleşen depremde yaşamlarını yitiren vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek, Kuşadası Belediyesi olarak depremle ilgili her türlü bilinçlendirme çalışmasına ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini belirtti.




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