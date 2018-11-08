76 gün sonra bulunan belediye işçisi intihar etmiş

AYDIN (İHA) – Aydın'da, 22 Ağustos'ta ortadan kaybolan ve önceki gün metruk bir evde ölü olarak bulunan belediye işçisi Murat Tekin',n intihar ettiği belirlendi.

Murat Tekin'in otopsi sonucuyla ilgili olarak Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada; “Cumhuriyet Savcısının nezaretinde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü görevlilerince olay yerinde ve çürümüş ceset üzerinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Olay mahallinde herhangi bir delici, kesici veya ateşli silah bulunamamış olması, ayrıca yapılan otopsi neticesinde de herhangi bir darp, cebir, yanık vb. izlerin olmadığı, kesici, delici veya ateşli silah ile yaralandığına veya öldürülmesine sebebiyet verebilecek herhangi bir iz ve emarenin bulunmadığı anlaşılmış olup, elde edilen tüm bu bilgi, belge ve deliller neticesinde buluntu erkek cesedinin üzerinden çıkan kimlik ile diğer iz ve emareler değerlendirildiğinde, cesedin kayıp şahıs olarak aranmakta olan M.T isimli şahsa ait olduğu ve şahsın piknik tüpünü kullanmak sureti ile intihar ettiği anlaşılmıştır” denildi.