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12 Ağustos 2018 11:48

ADÜ’de sürekli işçilere promosyon müjdesi

Adnan Menderes Üniversitesi’nde görevli sürekli işçilerin maaşlarını alacağı bankanın belirlendiği ‘Banka Promosyon İhalesi’ Senato Salonu’nda gerçekleşti.

ADÜ’de sürekli işçilere promosyon müjdesi

12 Ağustos 2018 11:48

ADÜ’ web sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanan ihaleyi, 1400 TL promosyon ile özel bir banka aldı.


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Genel Sekreter Vekili Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aslan, Genel Sekreter Yardımcıları Göksel Baran ve Zeki Arı, Personel Daire Başkanı Ali Evdilek, sendika temsilcilerinin de hazır bulunduğu ihaleye 9 banka katıldı.


“Personelim ve bankanız adına hayırlı olmasını diliyorum”


İhale sonrasında Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, ihalenin bekledikleri gibi gittiğini ifade ederek banka yetkililerine gösterdikleri gayretten dolayı ADÜ personeli adına teşekkür etti. Prof. Dr. Bircan “Öncelikle ihalenin personelim ve bankanız adına hayırlı olmasını diliyorum. Personel sayımızın ciddi bir rakamını oluşturan sürekli işçilerimizin kadroya geçiş müjdesinden sonra şimdi de promosyon ihalesi yaparak promosyon müjdesi veriyoruz. Türkiye’nin en önemli bankalarına, ihalemize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.




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