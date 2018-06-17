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17 Haziran 2018 16:45

AK Parti heyeti, Didim’de partililerle bayramlaştı

AK Parti Didim İlçe Teşkilatınca düzenlenen bayramlaşma programı ilçe seçim bürosunda gerçekleştiBayramın 3.

AK Parti heyeti, Didim’de partililerle bayramlaştı

17 Haziran 2018 16:45

AK Parti Didim İlçe Teşkilatınca düzenlenen bayramlaşma programı ilçe seçim bürosunda gerçekleşti


Bayramın 3. günü gerçekleşen törene AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın milletvekili ve 1. Sıra milletvekili adayı Mustafa Savaş, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Nazilli İlçe Başkanı Bülent Sayar, diğer milletvekili adayları Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz, Rıza Posacı, Ersin Esenlik, Seda Kanat, Yasemi Sarıçiçek, il ve ilçe kadın kolları başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partililer katıldı. İlçe Başkanı Maşallah Subaşı ile partililer tarafından AK Parti heyeti karşılanırken, oluşturulan kuyrukta bayramlaşma gerçekleştirildi.


Ardından seçim bürosu önünde partililere seslenildi. AK Parti İlçe Başkanı Maşallah Subaşı tüm partililerin bayramını kutlarken 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldığını belirterek haftaya Pazar günü yeni bir bayram kutlayacaklarını dile getirdi.


AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ise , “SKM’lerin organizesinde tüm milletvekillerimiz gece gündüz çalıştıklar. İnşallah şu bir haftada büyük fedakarlık göstererek Aydın’da birinci parti çıkarmak ve cumhur ittifakını birinci yapmak için çalıştılar. Şurada 6 günümüz kaldı. Haftaya inşallah zaferimizi kutlayacağız” dedi.


AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın milletvekili ve 1. Sıra milletvekili adayı Mustafa Savaş ise tüm partililerin bayramını kutlayarak, tüm Babaların da babalar gününü kutladı. Savaş bayramın ardından haftaya Pazar günü yeni bir bayram kutlayacaklarını ifade edip “sahada ilk günden bu yana coşku ve kalabalık var. 24 Haziran’da Aydın’da bir destan yazacağız. Sistem değişikliği olacak. Eski sisteme ekonomik krizlere ve darbelere ortam hazırlayan bir sistemdi; hem Cumhurbaşkanı hem de 600 tane vekil seçeceğiz. Güçlü bir meclis ve iktidar için sandığa gideceğiz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca kesintisiz istikrar sürecek” dedi.




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