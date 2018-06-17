AK Parti’li Savaş; “Aydın’da bir tarih yazacağız"

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye destek isteyen Savaş, "Aydın’da bir tarih yazacağız" dedi.

Nazilli AK Parti Seçim koordinasyon merkezinde yapılan programa İl Başkanı Ömer Özmen, Milletvekili adayları ve teşkilat mensupları katıldı. Milletvekili Mustafa Savaş konuşmasında, “Korkaklar, kaybedenler tarih yazamaz kazananlar tarih yazar ve tarihe geçer. 1071’de Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alparslan Anadolu’nun kapılarını Türklere açarak tarihe geçti. 1453’te Fatih İstanbul’u fethederek bir cağ kapatıp yepyeni bir cağ açarak tarihe geçti. 1923’te millet olarak istiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştırmamızın ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurarak büyük bir destan yazdı. 1950’de milletin ellerinin zincire vurulmuş halinin zincirlerini kırarak ortadan kalkmış demokrasiyi getirmenin mücadelesini canıyla ödeyen Menderes tarih yazdı. 2001’de siyaset sahnesine çıkan AK Parti, 2002 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türk siyasi tarihine damga vurarak tarih yazdı. 24 Haziran’da tarih yapacağız” dedi.

Mustafa Savaş,” İnşallah Tıpkı Kasım 2002’de, Temmuz 2007’de, Haziran 2011’de, Ağustos 2014’te, Kasım 2015’te, 16 Nisan 2017’de olduğu gibi 24 Haziran’da da millet olarak tarih yazacağız. Milletimizin önündeyiz. İşte bugün bu yaşananların ışığında yeniden bu milleti zincirlere vurmaya çalışanlara karşı aynı ruh ve inançla yine milletimizin önündeyiz. Milletimiz kendine değer verenlere, hizmet edenlere her zaman destek olmuş, onları baş tacı yapmış ve yapmaya da devam etmektedir” şeklinde konuştu.